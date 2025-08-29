Фонд держмайна виставив на приватизацію підприємство "Спецагро" в центрі Києва

Фонд державного майна України виставив на приватизаційний аукціон єдиний майновий комплекс ДП "Спецагро", основна локація якого знаходиться у центрі Києва по вул. Бориса Грінченка, 1 (біля Майдану Незалежності).

Про це повідомила пресслужба Фонду.

Стартова ціна - майже 5 млн грн.

"Спецагро" включає 36 одиниць нерухомого майна (адміністративні, виробничі, складські будівлі та споруди тощо) та інфраструктури (мережі водопостачання та каналізації, лінії електропередач тощо), 11 одиниць транспортних засобів 2004–2008 року випуску, 27 одиниць (обладнання, інвентар тощо).

Загальна площа єдиного майнового комплексу ДП "Спецагро" становить 10814 кв. м.

Реєстрація на аукціон – до 11 вересня. Аукціон відбудеться 12 вересня.

