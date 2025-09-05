Продаж "Енергосталі": ціна зросла майже у 40 разів

За результатом повторного аукціону з приватизації харківського державного підприємства "Енергосталь" ціна лоту зросла з 5,24 млн грн без ПДВ до 209,11 млн грн.

Про це пише Borgexpert.com.

Повторний аукціон з приватизації харківського державного підприємства "Український науково-технічний центр металургійної промисловості "Енергосталь" відбувся у системі "Prozorro.Продажі" 5 вересня. Попередні торги у серпні були зірвані через відмову переможця підписати протокол.

"Стартова ціна лоту складала 5,24 млн грн без ПДВ, однак у процесі торгів сума зросла майже у 40 разів — до 209,11 млн грн", – говориться у повідомленні.

Об’єкт приватизації включає майновий комплекс площею понад 50 тис. кв. м, розташований у Харкові на проспекті Науки, 9. Також підприємство має шість земельних ділянок загальною площею 6,3 га, які не увійшли до лоту.

Станом на 31 березня 2025 року прострочена кредиторська заборгованість "Енергосталі" становила 87,85 млн грн, говориться у повідомленні.

"У торгах взяли участь чотири компанії. Перемогла приватна фірма "Гамма-55", запропонувавши 209 110 100 грн, лише на 100 гривень більше, ніж найближчий конкурент — корпорація "Укрінмаш", – пише сайт.

За даними YouControl, "Гамма-55" працює на ринку майже 29 років. Керує компанією Андрій Ясінський, кінцевими бенефіціарами є Ануш і Нуне Данієляни. Основний вид діяльності — оренда та експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна.

"Перший аукціон відбувся 12 серпня 2025 року. Тоді ціна піднялася до 600 млн грн (у 57 разів більше за стартову). Переможцем стала харківська компанія "Сандерс Лофт", однак пізніше вона та ще один учасник відмовилися підписати протокол, що призвело до зриву приватизації. Обидві компанії не були допущені до вересневих торгів", – зазначено у повідомленні.

"Енергосталь" — державний інститут, який займається проєктуванням, інжинірингом та впровадженням інновацій у металургійній промисловості, включно з екологічними та енергозберігаючими технологіями.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Фонд держмайна України провів онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Український науково-технічний центр металургійної промисловості "Енергосталь" у Харкові.

Переможцем стало харківське ТОВ "Сандерс Лофт", бенефіціаром якого є Алік Хечоян. Воно зі стартовою ціною 10,47 млн грн запропонувало 600 млн грн. Такою ж була пропозиція іншої харківської компанії – "ДАС 2015". Водночас вона була зроблена кількома хвилинами пізніше.