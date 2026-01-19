Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

ФДМУ продав базу відпочинку на Одещині: ціна зросла у 50 разів

Андрій Муравський — 19 січня, 16:45
ФДМУ продав базу відпочинку на Одещині: ціна зросла у 50 разів
ФДМУ

Фонд держмайна за 10,2 млн гривень продав базу відпочинку "Наука" на Одещині – це у 49,9 раза більше, ніж на початку аукціону.

Про це повідомляє Фонд державного майна України.

"Відбувся онлайн-аукціон з приватизації бази відпочинку "Наука" загальною площею 789,9 м² на Одещині. Торги проходили в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі", – повідомив ФДМУ.

В ході торгів за лот змагалося 26 учасників, що зумовило зростання вартості у 49,9 раза: від стартової ціни — 204 419 гривень, до переможної — 10,2 млн гривень.

Додатково покупець має сплатити ПДВ у розмірі 2,04 млн гривень, тож загальний економічний ефект може становити понад 12 млн гривень.

Після повної оплати лота з урахуванням ПДВ, новий власник отримає 22 дерев'яні будиночки, три дерев`яні будиночки під склад, стоянку для автомашин, трансформаторну підстанція тощо.

Нагадаємо:

За підсумками першого року онлайн-аукціонів з великої приватизації в державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі держава отримала 8,9 млрд грн.

Раніше Фонд державного майна України повідомив, що за результатами його діяльності до державного бюджету фактично перераховано понад 6 мільярдів гривень.

Також повідомляємо, що упродовж 2025 року від реалізації санкційних активів спрямовано 4,51 млрд грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

приватизація ФДМУ

ФДМУ

ФДМУ продав базу відпочинку на Одещині: ціна зросла у 50 разів
Рада призначила нового керівника Фонду державного майна
ФДМУ розповів, скільки у 2025 році приніс продаж санкційних активів

Останні новини