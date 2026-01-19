ФДМУ продав базу відпочинку на Одещині: ціна зросла у 50 разів

Фонд держмайна за 10,2 млн гривень продав базу відпочинку "Наука" на Одещині – це у 49,9 раза більше, ніж на початку аукціону.

Про це повідомляє Фонд державного майна України.

"Відбувся онлайн-аукціон з приватизації бази відпочинку "Наука" загальною площею 789,9 м² на Одещині. Торги проходили в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі", – повідомив ФДМУ.

В ході торгів за лот змагалося 26 учасників, що зумовило зростання вартості у 49,9 раза: від стартової ціни — 204 419 гривень, до переможної — 10,2 млн гривень.

Додатково покупець має сплатити ПДВ у розмірі 2,04 млн гривень, тож загальний економічний ефект може становити понад 12 млн гривень.

Після повної оплати лота з урахуванням ПДВ, новий власник отримає 22 дерев'яні будиночки, три дерев`яні будиночки під склад, стоянку для автомашин, трансформаторну підстанція тощо.

Нагадаємо:

За підсумками першого року онлайн-аукціонів з великої приватизації в державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі держава отримала 8,9 млрд грн.

Раніше Фонд державного майна України повідомив, що за результатами його діяльності до державного бюджету фактично перераховано понад 6 мільярдів гривень.

Також повідомляємо, що упродовж 2025 року від реалізації санкційних активів спрямовано 4,51 млрд грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.