Енергостійкість бізнесу: уряд розширив програму кредитування
Уряд розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%" для підвищення енергостійкості бізнесу.
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
"Максимальну суму кредиту за напрямами енергоефективності та енергетичної незалежності збільшили з 150 до 250 млн грн", – зазначила вона.
До переліку обладнання, на яке можна взяти кредит додали когенераційні установки, повідомила Свириденко.
"Бізнес зможе залучати більше коштів на встановлення розподіленої генерації та відновлення потужностей", – написала вона у Телеграм.
Нагадаємо:
Уряд ухвалив додатковий пакет рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання.
Уряд спростив процедури встановлення сонячних електростанцій на будівлях.
Уряд також ухвалив рішення для розподілу коштів Фонду декарбонізації на закупівлі 10 тисяч портативних зарядних станцій орієнтовною ємністю 2 кВт·год для дітей з інвалідністю підгрупи А.
Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив пакет підтримки для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації.