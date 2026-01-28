Енергостійкість бізнесу: уряд розширив програму кредитування

Уряд розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%" для підвищення енергостійкості бізнесу.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Максимальну суму кредиту за напрямами енергоефективності та енергетичної незалежності збільшили з 150 до 250 млн грн", – зазначила вона.

До переліку обладнання, на яке можна взяти кредит додали когенераційні установки, повідомила Свириденко.

"Бізнес зможе залучати більше коштів на встановлення розподіленої генерації та відновлення потужностей", – написала вона у Телеграм.

Нагадаємо:

Уряд ухвалив додатковий пакет рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання.

Уряд спростив процедури встановлення сонячних електростанцій на будівлях.

Уряд також ухвалив рішення для розподілу коштів Фонду декарбонізації на закупівлі 10 тисяч портативних зарядних станцій орієнтовною ємністю 2 кВт·год для дітей з інвалідністю підгрупи А.

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив пакет підтримки для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації.