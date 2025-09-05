Tesla запропонувала Маску безпрецедентну винагороду в історії американських корпорацій

Компанія Tesla Inc. запропонувала нову угоду про компенсацію для гендиректора Ілона Маска, яка потенційно може коштувати близько 1 трильйону доларів. Це безпрецедентна сума в історії американських корпорацій.

Така пропозиція розроблена для того, щоб стимулювати Маска очолювати Tesla протягом багатьох років.

Вона встановлює низку амбітних цілей, яких він має досягти, щоб отримати повну виплату, включаючи розширення бізнесу Tesla з виробництва роботаксі та збільшення ринкової вартості компанії з поточного 1 трильйона доларів до 8,5 трильйона доларів. План розрахований на 10 років.

У разі успішного виконання умов, частка Маска в компанії зросте до 25%.

Цей план передбачає фінансовий прибуток та розширення контролю над компанією для Маска після того, як його пакет акцій 2018 року вартістю понад 50 мільярдів доларів був скасований судом штату Делавер.

Попри те, що Tesla оскаржує це рішення, компанія шукає альтернативні способи компенсації, зокрема, надавши йому в серпні тимчасові акції вартістю близько $30 мільярдів.

Цьогоріч акції Tesla впали на 16% станом на 5 вересня.