Регіони-лідери з реєстрацій електрокарів: де в Україні та які моделі найчастіше купують

У 2025 році найбільші показники з реєстрацій авто на електротязі (BEV) продемонструвала Львівська область – 16427 од. (91% вживані).

Про це повідомляє Укравтопром.

Згідно з аналітикою, далі слідують:

2. місто Київ – 13588 од. (59% вживані);

3. Київська обл. – 8621 од. (69% вживані);

4. Дніпропетровська обл. – 8404 од. (70% вживані);

5. Рівненська обл. – 6083 од. (92% вживані).

Йдеться, що в частині нових авто найпопулярнішим електромобілем став:

– на ринках столиці, Київщини та Дніпропетровської обл. - VOLKSWAGEN ID.Unyx

– на Львівщині - BYD Song Plus

– в Рівненській обл. - BYD E2.

Бестселер в сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

– TESLA Model Y – у Києві, Київській обл., на Дніпропетровщині та Львівщині.

– NISSAN Leaf – у Рівненській області.

Нагадаємо:

У грудні 2025 року український автопарк поповнили понад 32,8 тисячі авто на акумуляторних джерелах живлення (нових та з пробігом), що у 8,6 раза більше, ніж роком раніше.