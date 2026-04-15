У березні українці купили понад 13 тисяч бензинових авто: які нові та вживані моделі обирали
У березні автопарк України поповнили 13,1 тис. легкових авто з бензиновими двигунами, що на 22% більше, ніж торік.
Про це повідомляє Укравтопром.
Йдеться, що з цієї кількості нових авто – 2,5 тис. од. (+33%) та 10,6 тис. од. вживаних (+19%).
Згідно з аналітикою, до ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
1. HYUNDAI Tucson - 212 од.;
2. MAZDA CX5 - 123 од.;
2. SUZUKI SX4 - 123 од.;
3. RENAULT Duster - 107 од.;
4. SKODA Karoq - 97 од.;
5. KIA Sportage - 96 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
1. VOLKSWAGEN Tiguan - 705 од.;
2. VOLKSWAGEN Golf - 628 од.;
3. NISSAN Rogue - 585 од.;
4. AUDI Q5 - 562 од.;
5. AUDI A4 - 319 од.
Нагадаємо:
У всіх трьох сегментах авторинку – нових авто, імпорті та внутрішніх перепродажах – спостерігається зменшення попиту на дизельні авто та стрімка електрифікація.