У березні українці купили понад 13 тисяч бензинових авто: які нові та вживані моделі обирали

У березні автопарк України поповнили 13,1 тис. легкових авто з бензиновими двигунами, що на 22% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Йдеться, що з цієї кількості нових авто – 2,5 тис. од. (+33%) та 10,6 тис. од. вживаних (+19%).

Згідно з аналітикою, до ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

1. HYUNDAI Tucson - 212 од.;

2. MAZDA CX5 - 123 од.;

2. SUZUKI SX4 - 123 од.;

3. RENAULT Duster - 107 од.;

4. SKODA Karoq - 97 од.;

5. KIA Sportage - 96 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

1. VOLKSWAGEN Tiguan - 705 од.;

2. VOLKSWAGEN Golf - 628 од.;

3. NISSAN Rogue - 585 од.;

4. AUDI Q5 - 562 од.;

5. AUDI A4 - 319 од.

Нагадаємо:

У всіх трьох сегментах авторинку – нових авто, імпорті та внутрішніх перепродажах – спостерігається зменшення попиту на дизельні авто та стрімка електрифікація.