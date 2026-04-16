В Україні зріс попит на нові дизельні авто: популярні моделі березня

Віктор Волокіта — 16 квітня, 12:01
В Україні у березні 2026 року вітчизняний автопарк поповнили 5,1 тис. авто з дизельними двигунами, що на 8% менше, ніж у березні 2025 року, водночас зріс попит на нові дизельні авто.

Про це повідомляє Укравтопром.

З 5,1 тис. авто - 1,3 тис. нових автівок (+21%) та 3,8 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону (-14%).

До топ-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

  1. RENAULT Duster - 259 од.;
  2. VOLKSWAGEN Touareg - 180 од.;
  3. TOYOTA LC Prado - 151 од.;
  4. SKODA Kodiaq - 91 од.;
  5. VOLKSWAGEN Tiguan - 75 од.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

  1. RENAULT Megane - 286 од.;
  2. NISSAN Qashqai - 258 од.;
  3. SKODA Octavia - 238 од.;
  4. HYUNDAI Santa Fe - 209 од.;
  5. KIA Sorento - 178 од.

Станом на середину квітня 2026 року в Україні спостерігається суттєве подорожчання дизельного пального. Наразі середня вартість дизеля на АЗС перевищила 90 грн/л.

Автопарк України у лютому 2026 року поповнили 4,3 тис. авто з дизельними двигунами, що на 12% менше, ніж у лютому 2025 року.

