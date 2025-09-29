Виробника відеоігор EA продають за 55 мільярдів доларів

Electronic Arts (EA) продають консорціуму, підтриманого Саудівською Аравією та організованого американським бізнесменом Джаредом Кушнером і компанією Silver Lake, в рамках угоди на суму 55 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Financial Times.

Угода оцінює акції EA в 210 доларів кожна, що, за словами консорціуму, до складу якого входить Саудівський фонд публічних інвестицій (PIF), на 25% перевищує ціну закриття в четвер на Нью-Йоркській фондовій біржі, до того як спекуляції щодо угоди підштовхнули акції вгору.

Ця угода є найбільшою приватною транзакцією в історії, перевищивши за вартістю в доларах викуп техаської комунальної групи TXU в 2007 році на суму 45 млрд доларів. Вона також є найбільшою угодою за готівку в цьому році.

EA, що базується в Редвуд-Сіті, Каліфорнія, має одну з найбагатших бібліотек контенту серед усіх виробників відеоігор.

Ендрю Вілсон, багаторічний генеральний директор EA, залишиться в групі покупців і очолить розробника ігор після завершення поглинання в першій половині 2027 року.

Викуп EA означає вихід компанії з біржі.

Інвестори розраховують на те, що скорочення витрат за допомогою штучного інтелекту значно збільшить прибутки EA в найближчі роки, повідомили Financial Times особи, причетні до угоди.

Нагадаємо:

У 2021 році наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман, який є завзятим геймером, створив Savvy Games Group, новий підрозділ PIF, що спеціалізується на іграх, з бюджетом у 38 млрд доларів.

Savvy придбала деякі з найпопулярніших мобільних ігор, зокрема Monopoly Go та Pokémon Go від Scopely, і зараз шукає можливості для укладення угод у Китаї, як нещодавно повідомив FT її керівник.

27 вересня повідомляли, що виробник відеоігор Electronic Arts наближається до укладення угоди на суму 50 млрд доларів про перехід у приватну власність з консорціумом.