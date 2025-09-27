Виробник відеоігр EA може бути проданий за 50 мільярдів доларів

EA може бути проданий за 50 мільярдів доларів

Виробник відеоігор Electronic Arts наближається до укладення угоди на суму 50 млрд доларів про перехід у приватну власність з консорціумом.

Про це повідомляє Financial Times.

Це одна з найбільших угод з викупу за рахунок позикових коштів за всю історію.

Консорціум, що стоїть за угодою про приватизацію, включає Саудівський державний інвестиційний фонд, приватну інвестиційну групу Silver Lake, що спеціалізується на технологіях, та Affinity Partners, інвестиційну компанію, якою керує зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, повідомили джерела.

Як повідомляє FT, угода може бути оголошена вже в понеділок 29 вересня, за умови, що не виникне жодних перешкод в останній момент.

EA, що має близько 700 млн користувацьких акаунтів, володіє однією з найбагатших бібліотек контенту серед своїх конкурентів, включаючи такі ігри, як EA Sports FC, Madden NFL та Battlefield.

JPMorgan організовує пакет фінансування боргу на суму понад 20 млрд доларів для угоди, додали джерела.

Ця угода є однією з найбільших угод з приватизації в історії, перевищивши за вартістю в доларах викуп техаської комунальної групи TXU в 2007 році на суму 45 млрд доларів.

Silver Lake також бере участь у групі інвесторів, які відокремлюють американський бізнес TikTok від китайської ByteDance в рамках угоди, укладеної за посередництва адміністрації Трампа.

Нагадаємо:

ByteDance отримуватиме приблизно половину прибутку від американського підрозділу TikTok навіть після продажу акцій інвесторам зі США за угодою, організованою Дональдом Трампом.