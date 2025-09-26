Трампівська угода: половина заробітку TikTok у США лишиться китайцям

ByteDance отримуватиме приблизно половину прибутку від американського підрозділу TikTok навіть після продажу акцій інвесторам зі США за угодою, організованою Дональдом Трампом.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

ByteDance, за їхніми словами, матиме дві основні статті доходу: ліцензійний збір із всіх доходів TikTok US за право користуватися алгоритмом та частку прибутку, пропорційну своєму залишковому пакету акцій.

Загалом пекинська компанія, за оцінками, після передачі контролю новим власникам і надалі отримуватиме 50% або й більше загального прибутку американського підрозділу.

Минулого тижня Трамп телефоном обговорив угоду з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Американська сторона повідомила, що досягнуто принципової згоди, але Пекін поки не підтвердив домовленостей, а остаточні умови продажу ще не визначені.

Додаткової плутанини додав віцепрезидент JD Ванс, заявивши, що вартість угоди складе близько 14 млрд доларів — значно менше очікуваних аналітиками 35–40 млрд доларів.

Розподіл прибутку частково пояснює таку різницю в оцінках. За поточним планом TikTok US сплачуватиме ByteDance значний ліцензійний збір за користування алгоритмом — ключовою технологією, що робить сервіс настільки популярним.

За словами джерела, йдеться приблизно про 20 % додаткових доходів, тобто доходів, отриманих завдяки алгоритму. Наприклад, із 20 млрд доларів виручки ByteDance може отримати до 4 млрд доларів лише за ліцензію.

Крім того, компанія братиме близько 20 % прибутку з решти доходів відповідно до своєї частки в капіталі. Решту прибутку ділитиме консорціум американських інвесторів, серед яких очікуються Oracle Corp., Silver Lake Management і базована в Абу-Дабі MGX, а також чинні акціонери. Вони в підсумку володітимуть приблизно 80 % американського бізнесу TikTok.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який запускає процес відчуження активів TikTok на користь консорціуму американських інвесторів.