Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Трампівська угода: половина заробітку TikTok у США лишиться китайцям

Артур Крижний — 26 вересня, 20:20
Трампівська угода: половина заробітку TikTok у США лишиться китайцям
Getty Images

ByteDance отримуватиме приблизно половину прибутку від американського підрозділу TikTok навіть після продажу акцій інвесторам зі США за угодою, організованою Дональдом Трампом.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

ByteDance, за їхніми словами, матиме дві основні статті доходу: ліцензійний збір із всіх доходів TikTok US за право користуватися алгоритмом та частку прибутку, пропорційну своєму залишковому пакету акцій.

Загалом пекинська компанія, за оцінками, після передачі контролю новим власникам і надалі отримуватиме 50% або й більше загального прибутку американського підрозділу.

Минулого тижня Трамп телефоном обговорив угоду з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Американська сторона повідомила, що досягнуто принципової згоди, але Пекін поки не підтвердив домовленостей, а остаточні умови продажу ще не визначені.

Додаткової плутанини додав віцепрезидент JD Ванс, заявивши, що вартість угоди складе близько 14 млрд доларів — значно менше очікуваних аналітиками 35–40 млрд доларів.

Розподіл прибутку частково пояснює таку різницю в оцінках. За поточним планом TikTok US сплачуватиме ByteDance значний ліцензійний збір за користування алгоритмом — ключовою технологією, що робить сервіс настільки популярним.

За словами джерела, йдеться приблизно про 20 % додаткових доходів, тобто доходів, отриманих завдяки алгоритму. Наприклад, із 20 млрд доларів виручки ByteDance може отримати до 4 млрд доларів лише за ліцензію.

Крім того, компанія братиме близько 20 % прибутку з решти доходів відповідно до своєї частки в капіталі. Решту прибутку ділитиме консорціум американських інвесторів, серед яких очікуються Oracle Corp., Silver Lake Management і базована в Абу-Дабі MGX, а також чинні акціонери. Вони в підсумку володітимуть приблизно 80 % американського бізнесу TikTok.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який запускає процес відчуження активів TikTok на користь консорціуму американських інвесторів.

Останні новини