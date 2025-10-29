Експосадовицю звинуватили у пособництві привласненню майна київського оборонного заводу

Слідчі вручили підозру експосадовиці Державної реєстраційної служби України. Її звинувачують у сприянні незаконному відчуженню з держвласності комплексу нерухомого майна "Заводу "Арсенал" у Києві.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, а також Офіс генерального прокурора.

"Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому держреєстратору Державної реєстраційної служби України. Вона сприяла незаконному відчуженню з державної власності комплексу нерухомого майна що належало "Заводу "Арсенал" у Києві - одному з провідних підприємств оборонно-промислового комплексу країни", – говориться у повідомленні.

За даними слідства державний реєстратор, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно зареєструвала право приватної власності на державне майно в інтересах трьох приватних структур.

"Ділки незаконно привласнили понад 29 тис. кв. м комплексу, збитки держави оцінюються у понад 134 мільйони гривень", – зазначають слідчі.

Колишній посадовиці, яка нині здійснює адвокатську діяльність, повідомлено про підозру у пособництві у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Їй також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Раніше повідомлялося, що обвинувальні акти щодо експосадовців Міноборони, які завдали державі збитків на 2,4 млрд гривень, направлено до суду.

Раніше Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо спільника львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який завдав збитків державі на понад мільярд гривень. Він організував постачання неякісного військового спорядження для Міністерства оборони України на понад 1,16 млрд гривень.

Служба безпеки України разом із Міністерством оборони виявила розтрату понад 1 мільярда гривень, виділених на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ у 2022 році.

Правоохоронці вручили підозру посадовцю квартирно-експлуатаційного управління, причетному до масштабних махінацій під час закупівлі ліжок для військових частин.