Експосадовець "Нафтогазу" відреагував на звинувачення правоохоронців

Екс-директор з енергоефективності та управління майном Групи "Нафтогаз" Віталій Щербенко не визнає себе винним у завданні збитків держпідприємству на понад 26 млн грн.

Про це він написав у Facebook.

Посадовця звинувачують у тому, що він "умисно прийняв та підписав договір оренди адміністративної будівлі у Києві для НАК "Нафтогаз України" до завершення в ній ремонтно-оздоблювальних робіт".

"З’явилися повідомлення про те, що мені вручено підозру у вчиненні кримінального правопорушення — зокрема, у передчасному на три місяці підписанні акта приймання-передачі в оренду адміністративної будівлі для НАК "Нафтогаз України" на вул. Михайлівській — ще до завершення ремонтно-оздоблювальних робіт", – пише Щербенко.

"Переїзд у новий офіс на вул. Михайлівській розпочався ще в листопаді 2021 року, про що офіційно повідомляла пресслужба компанії, що підтверджують і матеріали у ЗМІ. "Отже, твердження про "три місяці простою" не відповідає дійсності", – коментує він.

"Такі рішення, як переїзд компанії НАК "Нафтогаз України", не приймаються одноосібно. Це було колегіальне рішення правління НАК "Нафтогаз України", – додав він.

Щербенко запропонував порівняти ситуацію з "простим прикладом із життя".

"Ваша родина мешкає в аварійному будинку, непридатному для проживання, про що є відповідний висновок експертизи. Ви орендуєте нове якісне житло, де ремонтно-оздоблювальні роботи вже виконані та прийняті, але залишилися дрібні недоліки: прибрати забруднення, підфарбувати стіну в під’їзді, відрегулювати меблі тощо", – пише він.

"Помешкання повністю готове для проживання. Ваш вибір: залишати сім’ю в аварійному будинку, поки ці дрібні недоліки усувають, чи переїхати до нового безпечного та якісного житла й паралельно завершити виправлення дрібних недоліків уже виконаних ремонтних робіт? Відповідь очевидна", – написав Щербенко.

Колишній посадовець Групи "Нафтогаз" зазначив, що готовий співпрацювати зі слідством та надавати всі необхідні документи й пояснення. "Впевнений, що слідство встановить реальні обставини, а звинувачення буде знято", – написав він у соцмережі.

