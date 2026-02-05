Експосадовцю ДМС вручили підозру – не задекларував 13 мільйонів гривень

Прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили про підозру колишньому начальнику управління ГУ ДМС в Одеській області у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокуратура зазначає, що посадовець вигадав і задіяв цілу схему приховування активів.

"Він використав документи та печатки двох підконтрольних юросіб, куди перевів усі реальні статки. Далі – ввів до складу засновників близьку родичку – свою матір, після чого переоформив на неї нерухоме майно фірми", – розповідає прокуратура.

Від декларування посадовець приховав апартаменти, офісні приміщення, земельні ділянки, магазини та іншу нерухомість.

Зокрема, офіс у Білгород-Дністровському вартістю близько 1,9 млн грн та апартаменти в тому ж районі – близько 1,8 млн грн.

У суді вже слухаються дві інші справи за його обвинуваченням: у недостовірному декларуванні на 83 млн грн та у зловживанні впливом щодо судді для прийняття вигідного для нього рішення.

За клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою, говориться у повідомленні.

