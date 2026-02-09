Звіт США: Експорт зерна з України за пів року скоротився на 30%

Експорт українського зерна скоротився на 30%, які причини

В період з липня 2024 по червень 2025 року середній щомісячний експорт зерна з України становив 3,6 млн тон, а з липня по грудень 2025 – 2,5 млн тон.

Про це йдеться у звіті Іноземної сільськогосподарської служби Міністерства сільського господарства США.

Основні причини – повернення квот ЄС на агропродукцію, російські обстріли енергетики, залізничної та портової інфраструктури, а також атаки на українські судна в портах та в Чорному морі.

Також затрималися жнива кукурудзи: Відповідно до звіту, наразі виробники зібрали лише 92% врожаю кукурудзи.

Затримка пов'язана переважно з погодними умовами: через дощі техніка не могла потрапити на деякі поля, а через високу вологість аграріям доводилося пропускати врожай через сушарки перед тим, як відправляти на експорт.

Нагадаємо:

Раніше заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький повідомив, що удари Росії по морських портах України впливають на темпи експорту з України, скорочуючи відвантаження на 20–30%.

У жовтні повідомлялося, що, попри врожайні перспективи, український ринок кукурудзи стикається з низкою викликів – затримками збиральної кампанії, проблемами з якістю зерна через вологу та слабкою експортною активністю.