В Україні стартувала весняна сівба: які площі засіють

Весняна посівна кампанія розпочалася вже в 17 областях України у звичні для сезону терміни, вже засіяно майже 200 тис. га.

Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Він зазначив, що першими до сівби традиційно приступили господарства південних регіонів, висіваючи ярий ячмінь, горох та овес.

За його словами, загалом цьогорічна весняна посівна охопить близько 16 млн гектарів. Наразі її початковий етап не є масштабним, що дозволяє мінімізувати ризики навіть у разі короткострокових похолодань.

"Початковий етап традиційно охоплює стійкі до погодних коливань культури, тому навіть можливі заморозки не несуть критичних ризиків. Станом на сьогодні ми не фіксуємо форс-мажорних факторів, які могли б суттєво вплинути на темпи робіт", – зазначив Висоцький.

Він підкреслив, що серед ключових викликів – суттєве зростання вартості пального, а також подорожчання мінеральних добрив на 30–35% під впливом глобальних ринкових факторів. Це створює додаткове фінансове навантаження на аграріїв, однак не ставить під загрозу проведення кампанії, наголосив заступник міністра.

Він додав, що додатковим фактором залишається безпекова ситуація, особливо у прифронтових регіонах, дрони постійно несуть загрозу. Попри ризики, українські фермери продовжують роботу, використовуючи всі доступні інструменти для захисту та обробітку земель. Долучають необхідні засоби РЕБ та інші засоби захисту.

