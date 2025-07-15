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Експорт українського зерна менше минулорічного показника

Андрій Муравський — 15 липня, 10:57
Експорт українського зерна менше минулорічного показника
Getty Images

Від початку нового сезону, Україна експортувала 486 тис. т зернових та зернобобових культур, що на 1,51 млн т менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомило Міністерство агрополітики.

Найбільше експортовано кукурудзи — 309 тис. тонн, що на 691 тис. тонн (69,1%) менше, ніж торік.

Пшениці відвантажено 172 тис. тонн — на 560 тис. тонн (76,5%) менше минулорічного обсягу.

Експорт ячменю склав 2 тис тонн — на 252 тис тонн (99,2 %) менше порівняно з минулорічним показником.

А от жита поки що не експортували зовсім.

Експорт борошна складає 1,7 тис. тонн — на 1 тис тонн (37,0%) нижче торішнього показника, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що міністерство сільського господарства США (USDA) знизило у липневому прогнозі для України очікування щодо виробництва пшениці у 2025-2026 маркетинговому році (МР, липень-червень) на 1 млн тонн порівняно із прогнозом у червні - до 22 млн тонн (на 4,35%).

Експорт зернових та олійних з України у сезоні, що завершився, впав майже на 11 млн тонн.

У той же час, президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачьов прогнозує, що у 2025/26 маркетинговому році Україна зможе виростити 83 млн тонн зернових та олійних культур, що на 5,5% більше ніж у попередньому МР, коли було зібрано 78,7 млн тонн.

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