Экспорт украинского зерна меньше прошлогоднего показателя

С начала нового сезона, Украина экспортировала 486 тыс. т зерновых и зернобобовых культур, что на 1,51 млн т меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщило Министерство агрополитики.

Больше всего экспортировано кукурузы - 309 тыс. тонн, что на 691 тыс. тонн (69,1%) меньше, чем в прошлом году.

Пшеницы отгружено 172 тыс. тонн - на 560 тыс. тонн (76,5%) меньше прошлогоднего объема.

Экспорт ячменя составил 2 тыс тонн - на 252 тыс тонн (99,2%) меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

А вот ржи пока не экспортировали совсем.

Экспорт муки составляет 1,7 тыс. тонн - на 1 тыс тонн (37,0%) ниже прошлогоднего показателя, говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что министерство сельского хозяйства США (USDA) снизило в июльском прогнозе для Украины ожидания по производству пшеницы в 2025-2026 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 1 млн тонн по сравнению с прогнозом в июне - до 22 млн тонн (на 4,35%).

Экспорт зерновых и масличных из Украины в завершившемся сезоне упал почти на 11 млн тонн.

В то же время, президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев прогнозирует, что в 2025/26 маркетинговом году Украина сможет вырастить 83 млн тонн зерновых и масличных культур, что на 5,5% больше чем в предыдущем МГ, когда было собрано 78,7 млн тонн.