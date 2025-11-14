Україна наростила експорт м'яса птиці: найголовніші покупці

Український експорт м'яса птиці у жовтні становив 38,3 тис. тонн, що на 4% більше, ніж у вересні (36,8 тис. тонн).

Про це повідомляє Союз птахівників України, посилаючись на дані митної статистики.

При цьому, в грошовому вимірі експорт збільшився на 14% і склав у жовтні 103,9 млн доларів США.

Йдеться, що за 10 місяців 2025 року загальний експорт мяса птиці зменшився на 0,8% і становив 368,7 тис. тонн, а виторг за цей період склав 911,7 млн $, що більше на 15% ніж за аналогічний період минулого року.

Головними покупцями українського мяса птиці в січні-жовтні 2025 року були Нідерланди (16,5%), Саудівська Аравія (11,8%), Словаччина (7,3%) і Великобританія (11,5%). Частка експорту країн ЄС від загального експорту склала 29,3% (108,2 тис. тонн), йдеться в статистиці.

Нагадаємо:

За 8 місяців поточного року Україна експортувала яєць на 119,5 млн доларів, що в 2,6 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.