Экспорт алмазов из РФ обвалился до минимума за 10 лет

Поставки российских алмазов на мировой рынок в 2024 году снизились до самого низкого уровня за более чем десятилетие.

Об этом пишет The Moscow Times.

Россия экспортировала 30,37 млн карат - это на 6,27% меньше, чем в прошлом году, и даже ниже показателя 2015 года, когда были первые санкции из-за аннексии Крыма.

В денежном измерении объем экспорта упал еще сильнее - на 28,6%, до 2,62 млрд долл. Это связано не только с уменьшением объемов, но и с падением цен на российские алмазы.

В 2024 году карат из России стоил в среднем 86,36 долл - на 24% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, среднемировая цена снизилась лишь на 10%, до 105,33 долл за карат.

В то же время доля России в мировом экспорте в натуральном измерении осталась на уровне 11%, а в денежном упала с 10% до 9%. Страна обеспечила 32% мировой добычи - 37,32 млн карат.

Напомним:

Впервые за 15 лет российские власти начнут скупать алмазы за счет средств федерального бюджета, чтобы поддержать госкорпорацию "Алроса", которая попала под санкции и эмбарго западных стран.

Россия два года подряд сокращает экспорт необработанных алмазов, объем экспорта за это время упал более чем на треть.