ДТЕК Ахметова хоче розірвати багатомільйонну скандальну угоду з "Енергоатомом"

Д.Трейдинг (ДТЕК) ініціює процедуру дострокового припинення договору з "Енергоатомом" після появи інформації голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрія Геруса, що з держкомпанії можуть бути виведені близько 2 млрд грн на користь приватних трейдерів, серед яких - Д.Трейдинг.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Д.Трейдинг офіційно звернулася до державної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" із пропозицією припинити подальше виконання взаємних зобов'язань за договором, укладеним за результатами останнього аукціону, за згодою сторін", - повідомили в компанії.

Зазначається, що це рішення ухвалене з огляду на критичні оцінки з боку експертного середовища щодо зовнішніх обставин та умов, у яких проводився аукціон і які не залежали від компанії, тому Д.Трейдинг вважає правильним "ініціювати процедуру дострокового припинення договору з "Енергоатомом", оскільки обставини, за яких він був укладений, стали предметом публічних дискусій.

"Компанія Ахметова могла до кінця січня заробити на цій оборудці приблизно 400 млн грн, однак після остаточного розриву угоди цього не буде. І недопроданий обсяг енергії "Енергоатом" може швидко виставити на продаж на ринковій ціні", - написав у Фейсбук редактор видання "Наші гроші" Юрій Ніколов.

Водночас він ставить питання, хто примусить "Енергоатом" розірвати решту угод "на злив електроенергії по дешевці" (всього покупцями електроенергії стали 60 компаній).

"В Ахметова був великий куш, але він складав лише 20% від усього пирога. Там по руках розійшлись "опціони" ще на 1,5 млрд грн. Від яких, на відміну від ДТЕК, щось ніхто не біжить відмовлятись", - написав Ніколов.

Нагадаємо:

Герус у своєму зверненні до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко заявляв, що "Енергоатом" через "кричущу некомпетентність або корупційну зацікавленість" може втратити близько 2 млрд грн, продавши значний обсяг електроенергії перед підвищенням прайс-кепів (цінових обмежень).

За даними Геруса, ідея підвищення прайс-кепів обговорювалася на закритих нарадах з 8 січня, про що керівництво "Енергоатому" знало.

Водночас 12-15 січня Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), публічно заявляла, що ціни залишаться незмінними.

14 січня "Енергоатом", не дочекавшись рішення щодо перегляду цін, провів аукціон і продав 2100 МВт електроенергії за старими, нижчими цінами.

Однак, за інформацією нардепа, 16 січня НКРЕКП раптово з порушенням процедур, підвищила прайс-кепи на 82,5% – до 15 000 грн за МВт-год.

Як стверджує Герус, різниця між аукціонною та новою ринковою ціною може призвести до того, що "Енергоатом" недоотримає близько 2 млрд грн, які можуть стати прибутком приватних трейдерів.