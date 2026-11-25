Внаслідок російської атаки без світла залишилася частина споживачів у двох районах Одеси.

Про це інформують у компанії ДТЕК.

"Після сьогоднішньої атаки без світла залишилася частина Приморського та Пересипського районів Одеси. Окремі об'єкти критичної інфраструктури працюють із перебоями", – зазначено у повідомленні.

У ДТЕК повідомили, що енергетики вже працюють на місцях "та роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику".

До того повідомлялося, що російські атаки знову пошкодили енергетичне обладнання на Одещині, через що без електропостачання залишилося близько 9 тисяч абонентів у частині Одеського та Болградського районів.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що цієї ночі основний удар російські війська спрямували на енергетику, газову інфраструктуру та логістику України.

Внаслідок російських атак вранці зафіксовано нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській областях, а Запорізька АЕС перейшла на живлення від дизель-генераторів.

Одна з теплових електростанцій ДТЕК припинила генерацію електроенергії після масованої російської атаки, яка суттєво пошкодила її обладнання.

Удень 25 листопада російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками: пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, попередньо постраждала одна людина У місті виникли перебої з електро- та водопостачанням, а також зупинився електротранспорт.