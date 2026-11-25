Внаслідок російських атак вранці зафіксовано нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській областях, а Запорізька АЕС перейшла на живлення від дизель-генераторів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Цієї ночі та вранці Росія знову атакувала об'єкти енергетики. Під ударом опинилися електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії. Внаслідок атак зафіксовано нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській областях", – говориться у повідомленні.

всіх постраждалих регіонах тривають ремонтні та відновлювальні роботи. Водночас повторні атаки ворога та постійні повітряні тривоги суттєво ускладнюють їх проведення і затримують відновлення електропостачання.

Внаслідок ворожих обстрілів тимчасово окупована Запорізька АЕС втратила зовнішнє живлення та перейшла на живлення від дизель-генераторів. Це вже 17-та від початку року втрата зовнішнього живлення станції.

За даними відомства, найскладнішою на ранок залишається ситуація у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Внаслідок ворожих атак пошкоджено значну кількість важливих для електропостачання регіонів енергооб'єктів.

"Щоб уникнути аварій через перевантаження обладнання, додатково застосовуються мережеві обмеження. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", – говориться у повідомленні.

Протягом 25 листопада у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості — графіки обмеження потужності.

Нагадаємо:

Російські атаки знову пошкодили енергетичне обладнання на Одещині, через що близько 9 тисяч абонентів у частині Одеського та Болградського районів тимчасово залишилися без електропостачання.

Росіяни в ніч на 25 листопада атакували Житомирську та Полтавську області. Є влучання в енергетичну інфраструктуру та промислові підприємства.