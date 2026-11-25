Росія вивела з ладу три ТЕС за ніч

Одна з теплових електростанцій ДТЕК припинила генерацію електроенергії після масованої російської атаки, яка суттєво пошкодила її обладнання.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

За даними компанії, лише за листопад це вже третя масована атака на її теплові електростанції.

Назву атакованої ТЕС, її розташування та строки відновлення генерації компанія не уточнила.

Нагадаємо:

20 листопада ДТЕК також повідомляв про зупинку генерації на одній зі своїх ТЕС після масованої російської атаки. Тоді обладнання станції теж зазнало суттєвих пошкоджень.