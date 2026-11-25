Цієї ночі основний удар російські війська спрямували на енергетику, газову інфраструктуру та логістику України.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Основний удар був по енергетиці: підстанціях, генеруючих об'єктах, лініях електропередачі та газовій інфраструктурі. Є руйнування в Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській і Полтавській областях", – написав він у Телеграм.

Найскладніша ситуація — в Запоріжжі, туди зараз вся увага. Енергетики вживають всіх заходів, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Також ворог бив по логістичних шляхах на півдні країни. Пошкоджені цивільні об'єкти та житлові будинки. На Київщині загинула людина. Щирі співчуття рідним.

Дякую всім, хто ліквідовує наслідки атаки і працює над тим, щоб якнайшвидше відновити зруйноване.

Нагадаємо:

Російські війська атакували Білу Церкву та Білоцерківський район на Київщині. Пошкоджень зазнали "Епіцентр", відділення "Нової пошти" та інші об'єкти цивільного бізнесу, є загиблий.

У ніч на 25 листопада російська атака на газовидобувну інфраструктуру групи Нафтогаз на Полтавщині спричинила масштабну пожежу та зупинку роботи об'єкта.

Одна з теплових електростанцій ДТЕК припинила генерацію електроенергії після масованої російської атаки, яка суттєво пошкодила її обладнання.

Внаслідок російських атак вранці зафіксовано нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській областях, а Запорізька АЕС перейшла на живлення від дизель-генераторів.