Дружина постачальника матеріалів для фортифікацій купила будинок майже за $1 мільйон – ЗМІ

Дружина бенефіціара компаній-постачальників деревини для харківських фортифікацій Лілія Батирсултанова у березні 2024 року придбала розкішний будинок під Києвом ринковою вартістю 950 000 доларів.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

Будинок на 530 квадратних метрів розташований в одному з найдорожчих котеджних містечок столичного передмістя закритого типу "Сонячна долина".

Офіційно Лілія Батирсултанова сплатила за нього майже 6 мільйонів гривень, що у шість разів менше ринкової вартості.

Поки журналісти досліджували це майно, жінка встигла продати будинок Олександру Сикорському за 6,5 мільйона гривень. Експерти припускають, що це спосіб уникнути арешту майна в разі пред’явлення підозри.

Загалом родина Батирсултанових за три роки війни накупила майна на понад мільйон доларів. Окрім київського будинку, у них є житло під Харковом за 500 000 доларів та автомобіль Lexus LX 500D 2024 року вартістю понад 100 000 доларів.

При цьому за декларацією 2020 року подружжя заробляло менше мільйона гривень на рік, а дружина Лілія після того не мала жодного офіційного бізнесу.

