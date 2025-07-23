Допомога тещі: родина полковника СБУ володіє нерухомістю на $600 тисяч – ЗМІ

Теща начальника управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Олексія Прокопенка у лютому 2025 року придбала пентхаус площею 180 кв м у столичному ЖК бізнес-класу "Шевченківський".

Про це повідомляє hromadske.

Ринкова вартість оселі, що розташована на двох верхніх поверхах новобудови, сягає $360 тис, але теща полковника СБУ Світлана Борис придбала майнові права на неї за 4,5 мільйона гривень.

Крім того, теща посадовця у лютому 2025 рок придбала паркомісце в цьому самому ЖК ринковою вартістю майже $40 тисяч.

Отже, тільки в цьому будинку Світлана Борис скупила майна на приблизно $400 тис. (понад 16 мільйонів гривень).

Крім Києва, вона купувала нерухомість у тих містах, де служив її зять.

Так, у 2019 році Олексій Прокопенко став заступником начальника управління СБУ в Одеській області, а потім, у 2021 перейшов на керівну посаду до Кримського управління. Його теща у 2022 році купила дві квартири в одеських ЖК бізнес-класу – у ЖК Avinion за $50 тис. і у ЖК "Олімпійський" за $63 тис.

Останнє помешкання жінка продала наприкінці лютого 2025 року, а натомість купила невелику квартиру в ЖК "Щасливий" у Хмельницькому вартістю близько $40 тис, де зараз служить її зять.

При цьому сама теща полковника СБУ не живе в жодному з тих міст, де купувала нерухомість, а разом із чоловіком мешкає у старому будинку в Ніжині.

Батьки спецслужбовця мають власне житло в селі під Києвом. Але відколи їхній син почав служити у столиці, у них почала з’являтися ще й нерухомість у київських ЖК.

Так, батько полковника СБУ після виходу на пенсію у 2015 році оформив на себе квартиру площею 53,2 кв. м у ЖК комфорт-класу "Британський квартал" за $14 тис., хоча її реальна ринкова вартість тоді сягала $36 тисяч/

У 2016 році він інвестував $56 тисяч у нежитлове приміщення в ЖК "Барселона" площею 88,5 квадратів.

Матір полковника СБУ — 73-річна Надія Прокопенко, у травні 2022 року купила Tesla Model 3 2019 року випуску вартістю приблизно $20 тис. Вона також з 2013 року має квартиру у ЖК Royal House у Києві, яка офіційно обійшлася їй у $32 тисячі.

Сам Прокопенко на прохання пояснити статки родичів заявив, що вже розлучився зі своєю дружиною. Але це відбулося влітку цього року, після того, як його теща накупила елітної нерухомості на сотні тисяч доларів.

Дорогі статки родичів полковник СБУ пояснив їхніми заощадженнями. Зокрема, нібито теща Прокопенка з 2002 до 2022 року займалася гуртовою торгівлею продуктами, хоча відповідно до її зареєстрованого ФОП Світлана Борис торгувала в роздріб. Торік жінка почала торгувати одягом і нібито заробила 2,15 млн грн, але цих коштів також не вистачило б на пентхаус у центрі Києва.

Родичі полковника СБУ накупили майна на приблизно $600 тисяч. При чому деякі з них працювали на державній службі й за свої заробітні плати не змогли б дозволити собі коштовних покупок.

Прокопенко розпочав свій шлях у Службі безпеки 2006 року. Більшу частину часу пропрацював у двох підрозділах: в управлінні "К" – головному управлінні по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, а також в економічній контррозвідці.

Торік у травні президент України Володимир Зеленський призначив Прокопенка начальником управління Служби безпеки у Хмельницькій області.

Цей журналістський матеріал прокоментували в пресслужбі СБУ, зазначивши, що нерухоме та рухоме майно, яке належить колишній тещі (включаючи її квартиру у Києві), батьку та матері співробітника СБУ, було придбане ними власним коштом.

Посадовець спецслужби не має стосунку до купівлі вказаних об’єктів нерухомості та авто, які не є і не були в його користуванні.

Зокрема, колишня теща вказаного співробітника понад 20 років займається підприємницькою діяльністю у галузі оптово-роздрібної торгівлі. Наприклад, протягом 2024 року вона отримала офіційний дохід у розмірі 2 млн 150 тис.

Що стосується батька співробітника СБУ, він знаходиться на пенсії. До цього він працював на різних посадах із гідним рівнем фінансового забезпечення. Нежитлове приміщення, що знаходиться у його власності, було придбане у 2016 році на стадії інвестування

Мати посадовця СБУ також перебуває на пенсії, понад 25 років пропрацювавши на різних посадах у ПАТ "Укртелеком". Квартира невеликої площі (41,1 кв. м), яка знаходиться у її власності, була куплена на стадії інвестування у 2011 році, а офіційно зареєстрована на неї у 2013 році.

Нагадаємо:

Родичі полковника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Олексія Єлхіна користуються майном вартістю сотні тисяч доларів, орендованим в сумнівних фірм.