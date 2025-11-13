"Дрони за 1,4 мільйона": прокурори вручили нові підозри

Київська обласна прокуратура повідомила нові підозри у кримінальному провадженні щодо зловживань під час розподілу коштів, призначених для закупівлі безпілотників для військових.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, керівник громадської організації вимагав 1,4 млн грн неправомірної вигоди за нібито "вплив" на виділення 2,4 млн грн одній із військових частин Бориспільського району. Він переконував командира, що саме завдяки його "сприянню" кошти були виділені, і вимагав частину суми як "винагороду", – говориться у повідомленні.

"Також він підбурював військовослужбовця до незаконного привласнення бюджетних коштів — пропонував списати дрони як нібито знищені в зоні бойових дій. Для реалізації схеми залучив спільника, який допомагав із координацією та передачею коштів", – повідомляють прокурори.

Під час однієї з зустрічей керівника ГО затримано після отримання другої частини неправомірної вигоди — 31 тис. доларів США. Гроші вилучено.

Раніше йому вже повідомлено про підозри, зазначено у повідомленні.

11 листопада прокурори повідомили нові підозри керівнику ГО та його спільнику: у закінченому замаху на підбурювання до заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб під час воєнного стану, повідомляє прокуратура.

Керівнику організації додатково інкриміновано незаконне зберігання зброї та боєприпасів.

Нагадаємо:

Раніше Бюро економічної безпеки спільно з СБУ викрили посадовця військової частини та його спільника у заволодінні бюджетними коштами під час закупівлі дронів для потреб Збройних Сил України.