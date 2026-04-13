Дрони атакували хімзавод у Росії

Вдень 13 квітня безпілотники атакували хімічний завод у місті Череповець Вологодської області РФ.

Джерело: губернатор Вологодської області Георгій Філімонов у Telegram, OSINTери "КіберБорошно", відео з соцмереж

Пряма мова Філімонова: "За інформацією, що надійшла від Міністерства оборони Росії, під час наближення до промислового майданчика в Череповці було збито 13 безпілотних літальних апаратів. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків".

Деталі: Водночас у соцмережах поширено відео з ймовірного ураження. Відповідно до відео, опублікованого в мережі, можна підтвердити чорний дим від горіння на двох (Аміак-1 позначено жовтим, Аміак-2 позначено синім) із трьох аміачних цехів сумарною потужністю 900 тисяч тонн на рік, зазначають OSINTери.

Також повідомляється про можливе влучання в сховище аміаку цих цехів (позначено червоним), яке після початку повномасштабного вторгнення було додатково захищене спеціальною металевою конструкцією для захисту від влучання безпілотників.

Уражене виробництво забезпечує близько 6% виробництва аміаку в Росії, а сумарно завод відповідає приблизно за 10% усього виробництва аміаку, зазначає "КіберБорошно".

