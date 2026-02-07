Українська правда
СБУ уразила російський завод, задіяний у виробництві пального для ракет

Андрій Муравський — 7 лютого, 13:25
Служба безпеки України ударними безпілотниками уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ракет Х-55 і Х-101.

Про це з посиланням на джерела в СБУ повідомляє "Українська правда"

Ідеться про Редкінський дослідний завод, який перебуває під санкціями США, Великої Британії та інших країн.

Підприємство, зокрема, виробляє продукцію для авіаційної та космічної промисловості.

В ніч на 7 лютого мешканці селища Редкино Тверської області повідомляли про велику кількість вибухів і подальшу пожежу.

Нагадаємо:

Вночі, 7 лютого, дрони атакували Тверську та Саратовську області РФ. Під удар потрапив хімічний завод у селищі Редкіно.

