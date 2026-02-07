СБУ уразила російський завод, задіяний у виробництві пального для ракет
Служба безпеки України ударними безпілотниками уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ракет Х-55 і Х-101.
Про це з посиланням на джерела в СБУ повідомляє "Українська правда"
Ідеться про Редкінський дослідний завод, який перебуває під санкціями США, Великої Британії та інших країн.
Підприємство, зокрема, виробляє продукцію для авіаційної та космічної промисловості.
В ніч на 7 лютого мешканці селища Редкино Тверської області повідомляли про велику кількість вибухів і подальшу пожежу.
