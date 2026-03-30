Dragon Capital розпочинає будівництво другої черги індустріального парку у Львові

Інвестиційна компанія Dragon Capital почала будувати другу чергу М10 Lviv Industrial Park – складські та виробничі приміщення загальною площею 22 тисячі квадратних метрів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії Dragon Capital.

Друга черга M10 Lviv Industrial Park передбачає будівництво складських та виробничих приміщень класу А загальною площею 22 000 кв. м.

Перша черга проєкту загальною площею 14 400 кв. м була введена в експлуатацію у лютому 2024 року та повністю функціонує.

M10 Lviv Industrial Park розташований у промисловій зоні Львова Рясне-2, безпосередньо на трасі М10, за 60 км від пункту пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею.

Загальна територія парку становить 23,5 га та передбачає розвиток об'єктів складської та виробничої нерухомості загальною площею понад 140 000 кв. м.

Проєкт реалізується в партнерстві з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Ukraine Investment Fund під управлінням Norfund, які володіють 35% та 30% в проєкті відповідно.

У вересні 2023 року Міжнародне агентство з гарантування інвестицій Світового банку (MIGA) надало проєкту гарантію строком на 10 років, яка покриває ризики фізичного пошкодження об'єкта внаслідок воєнних дій або втрати контролю над ним.

Управління об'єктом здійснює команда Dragon Capital Property Management. Проєкт передбачає отримання "зеленої" сертифікації за міжнародними стандартами.

Перша будівля M10 Lviv Industrial Park вже сертифікована за стандартом EDGE (енергоефективність та екологічна сталість).

"Розвиток M10 Lviv Industrial Park є частиною стратегії Dragon Capital з будівництва портфеля нової індустріальної нерухомості в Києві та Львові. Крім цього уже діючого проєкту ми працюємо над відновленням реалізації двох інших проєктів індустріальних парків у Київській області, про що окремо оголосимо найближчим часом", – зазначив Андрій Бринзило, СEO напрямку індустріальних парків Dragon Capital.

За його словами, попит на якісні складські та виробничі приміщення в Україні зростає, незважаючи на бойові дії, зокрема з боку компаній, які релокують бізнес. Запуск другої черги М10 дозволить запропонувати ринку нові можливості для розвитку.

Компанія пропонує майбутнім резидентам індустріального парку як класичну оренду, так і реалізацію проєктів формату build-to-suit – проєктування та будівництво об'єктів відповідно до індивідуальних вимог клієнтів.

У травні 2021 року власник компанії Dragon Capital Томаш Фіала купив 100% корпоративних прав видання "Українська правда". Редакція підписала з власником редакційну угоду, із змістом якої можна ознайомитися тут.

