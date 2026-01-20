IFC інвестує 50 мільйонів євро у фонд Horizon Capital для відновлення України

IFC, підрозділ Групи Світового банку, інвестує до 50 мільйонів євро в акціонерний капітал фонду Horizon Capital Catalyst Fund, одну з перших платформ прямого інвестування, що мобілізує капітал для критичної інфраструктури України.

Про це йдеться у пресрелізі IFC.

IFC зазначає, що інвестиція спрямована на прискорення відновлення інфраструктури України – відновлення електропостачання, розширення будівельних потужностей та модернізацію цифрових мереж.

"Очікується, що це стимулюватиме економічну активність та створення робочих місць у час, коли державні ресурси залишаються серйозно обмеженими", – говориться у повідомленні.

"Саме для досягнення такого результату IFC здійснює інвестицію в розмірі до 50 мільйонів євро в акціонерний капітал фонду Horizon Capital Catalyst Fund, одну з перших платформ прямого інвестування, що мобілізує капітал для критичної інфраструктури України, в тому числі енергетику, будівництво та цифрові мережі", – зазначає IFC.

Як говориться у повідомленні, без допомоги приватного капіталу Україна не може відновити інфраструктуру в необхідних масштабах.

Між тим, дефіцит енергії, пошкоджені житло та транспортні сполучення, а також недостатнє інвестування в цифрові мережі перешкоджають економічному зростанню та негативно позначаються на рівні життя.

"Ця інвестиція має на меті трансформувати фінансові ресурси у функціонуючу інфраструктуру, що забезпечить роботу бізнесу, зв'язок для населення та відновлення зайнятості", – зазначає IFC.

Ідеться про придбання міноритарних пакетів компаній у таких секторах, як енергетика, будівництво та цифрова інфраструктура.

Крім того, IFC підготувала пакет спів-інвестування в розмірі 50 млн євро для інвестування разом з фондом у вибрані компанії.

Майже половина інвестицій IFC в акціонерний капітал фонду буде покриватися гарантіями від Європейської комісії в рамках Ukraine Investment Framework та ряду Франції, наданими на підтримку Програми IFC's Economic Resilience Action (ERA) для України.

За даними Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA), потреби України на відновлення оцінюються на рівні близько $524 млрд протягом наступних 10 років. На інфраструктуру припадає близько 40 відсотків загальної завданої шкоди та майже третина усіх потреб на відновлення.

Щонайменше 25% портфельних компаній фонду будуть або у власності, або під керуванням жінок, говориться у повідомленні

З лютого 2022 року IFC в Україні компанія забезпечила близько $2.8 млрд надано у вигляді підтримки приватного сектору. В тому числі понад $1 млрд мобілізованих коштів у рамках Програми ERA IFC

Ця угода є четвертою інвестицією IFC у фонд прямих інвестицій в Україні від початку вторгнення, таким чином, загальна сума інвестицій IFC у фонди в Україні досягла 190 млн доларів, говориться у повідомленні.

"Інвестиції IFC у фонд Horizon Capital Catalyst Fund допомагає нейтралізувати ризики, залучати додаткові приватні інвестиції та відновлювати критично важливу інфраструктуру, від якої залежать підприємства та громади", — наголосив Махтар Діоп, керуючий директор IFC.

Серед інших інвесторів, що беруть участь у першому закритті фонду – ЄБРР, Proparco (AFD Group), Swedfund, Norfund та FMO.

Нинішня інвестиція виходить за межі одного фонду,зазначили у IFC.

"Підтримуючи одну з перших в Україні платформ прямих інвестицій у сферу інфраструктури — та поєднуючи вливання в акціонерний капітал з спільним інвестуванням— IFC знижує ризики ринку, залучає глобальний капітал і прискорює відновлення систем, на які щодня покладаються українці: від енергетики та будівельних матеріалів до цифрової інфраструктури", – говориться у повідомленні.

IFC, підрозділ Групи Світового банку, є найбільшим глобальним інститутом розвитку, діяльність якого сфокусована на приватному секторі ринків, що формуються.

Працює у понад 100 країн, використовуючи власний капітал, експертизу та вплив для створення ринків та можливостей у країнах, що розвиваються.

У 2025 фінансовому році інвестиції у приватні компанії та фінансові інститути країн, що розвиваються склали $71,7 млрд.

Нагадаємо:

Компанія Horizon Capital залучила 150 млн євро до фонду Catalyst Fund для відбудови України, мета − мобілізувати до 3 млрд євро у ключові сектори економіки країни.

Раніше Міжнародна фінансова корпорація (IFC), підрозділ Групи Світового банку, та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосили про спільну інвестицію у фонд Rebuild Ukraine Fund, заснований Dragon Capital.