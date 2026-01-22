Запрацював перший приватний фонд для інвестицій в інфраструктуру України

У Давосі під час Всесвітнього економічного форуму відбулося закриття першого раунду інвестицій Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I – першого в історії України фонду, який інвестує виключно в інфраструктуру.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Йдеться, що Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I був оголошений у Римі, під час проведення Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2025). Його загальний обсяг становить 350 млн євро.

Зокрема, фонд зміг залучити фінансування від провідних міжнародних фінансових організацій, серед яких ЄБРР, ЄІБ, IFC, Swedfund та IFD.

"Закриття першого раунду інвестицій означає, що вже незабаром фонд почне перші інвестиції у галузі логістики, транспортного сполучення, інфраструктури та енергетики, які критично важливі для людей, економіки, експорту, бізнесу та життя", – інформує відомство.

Разом із тим Amber-Dragon продовжує працювати над залученням додаткового фінансування для відновлення України.

Як підкреслили в Мінрозвитку, ці інвестиції дозволять відбудовувати інфраструктуру, створюючи більш стійкі та сучасні енергетику, транспорт і логістику, адаптовані до сучасних потреб України.

