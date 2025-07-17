Чеська RSE поставить газопоршневі установки для проєкту Power One

Чеська компанія RSE s.r.o. Андрія Гріненка стала постачальником газопоршневих установок для першої черги проєкту Power One, ініційованого Dragon Capital Томаша Фіали та компанією Negen екс-глави НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Про це пише Енергореформа.

"Загальна потужність когенераційних модулів, які компанія виробляє на базі двигунів німецької компанії MWM (Caterpillar Energy Solutions), будучи її офіційним партнером, становитиме 20 МВт", – повідомляє Енергореформа, посилаючись на RSE.

Загалом перша черга проєкту Power One становить приблизно 60 МВт, з яких 40 МВт – це системи накопичення енергії (СНЕ). Підключення першої станції до мережі планується вже восени 2025 року.

"Для нас це не просто поставка – це партнерство у створенні нової архітектури української енергосистеми. Установки RSE формують її стійкість – високоманеврену генерацію, здатну забезпечити критично важливу стабільність у найскладніші періоди", – зазначив засновник RSE Андрій Гріненко.

За його словами, рішення RSE – це модульна мобільна генерація на базі двигунів MWM потужністю 1-4,5 МВт, яка швидко вводиться в експлуатацію. Він додав, що компанія надає повну інженерну підтримку: проєктування, налаштування, запуск, сервіс.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що власник Dragon Capital Томаш Фіала інвестує 30 мільйонів доларів у спільний енергопроєкт з колишнім CEO "Укренерго" Володимиром Кудрицьким.

Кудрицький звільнився з "Укренерго" у вересні 2024 року, а у листопаді він разом із колишнім членом правління "Укренерго" Андрієм Немировським заснував компанію "Неджен". У квітні 2025-го "Неджен" домовилась про запуск енергетичного проєкту Power One з Dragon Capital.

"У рамках проєкту залучаємо фінансування та будуємо розподілену генерацію, щоб допомогти Україні подолати дефіцит, створений російськими обстрілами. Це – батарейки й газопоршневі станції – балансуючі потужності, які найбільше потрібні системі", – розповів Кудрицький Forbes Ukraine.

Раніше повідомлялося, що в інтерв'ю ЕП колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що для посилення енергосистеми треба збудувати по кілька гігаватів маневрової потужності, а також батареї для зберігання енергії. За його словами, усі потреби енергосистеми рахуються в "Укренерго" і в компанії є чітке розуміння, скільки та чого треба побудувати.

У інтерв'ю ЕП Кудрицький зазначив, що в української енергосистеми є насправді величезний потенціал для відбудови і для того, щоб стати нетто-експортером у Євросоюз.

"Зараз є унікальний шанс скористатися цим апетитом інвесторів до української енергетики і побудувати нову енергетику, новий ринок електроенергії, відновити енергетичну роль та вагу України на європейській мапі. Треба цим шансом скористатися якнайшвидше", – запевняв він.

У травні 2021 року власник компанії Dragon Capital Томаш Фіала купив 100% корпоративних прав видання "Українська правда". Редакція підписала з власником редакційну угоду, із змістом якої можна ознайомитися тут.