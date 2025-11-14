IFC та ЄБРР інвестують у фонд, заснований Dragon Capital

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), підрозділ Групи Світового банку, та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголошують про спільну інвестицію у фонд Rebuild Ukraine Fund, заснований Dragon Capital.

Про це повідомляє пресслужба IFC.

"Спільна інвестиція в розмірі $50 млн у новий фонд прямого інвестування збільшить доступ українських МСП і компаній з середньою капіталізацією до альтернативних джерел капіталу в зростання", – говориться у повідомленні.

"IFC та ЄБРР інвестують по $25 млн кожен у фонд "Rebuild Ukraine Fund" Dragon Capital; інвестиція IFC забезпечена гарантіями від ЄС та Франції", – уточнили у пресслужбі.

Фонд інвестуватиме у акціонерний та квазі-акціонерний капітал малих і середніх підприємств (МСП) та компаній з середньою капіталізацією в Україні.

"Ця інвестиція сприятиме зростанню нової екосистеми приватного капіталу в Україні та підтримуватиме бізнес, що має критичне значення для економічної стійкості України", – говориться у повідомленні.

Фонд надаватиме довгострокові вливання в акціонерний та квазі-акціонерний капітал українських малих та середніх підприємств (МСП) та компаній із середньою капіталізацією, допомагаючи їм зростати, незважаючи на виклики, спричинені вторгненням Росії в Україну, та робити внесок у майбутню відбудову країни.

"Якірні інвестиції ЄБРР та IFC на суму $25 млн кожна (еквівалент €21,8 млн) допоможуть фонду досягти успішного першого закриття, одночасно надсилаючи ринку переконливий сигнал про важливість інвестування в країну", – говориться у повідомленні.

Також повідомляється, що фонд має на меті залучити капітал на загальну суму $250 млн і спрямувати його в компанії у низці секторів, що мають надважливе значення для стійкості та відновлення України.

Серед цих секторів, зокрема, роздрібна торгівля та надання послуг, охорона здоров'я, фінансові послуги, будівельні матеріали та галузі, пов'язані з сільським господарством.

Малий та середній бізнес залишається основою економіки України та ключем до створення робочих місць, а розширення його доступу до різноманітних джерел фінансування є важливим для постійного зростання МСП.

В травні 2021 року власник компанії Dragon Capital Томаш Фіала купив 100% корпоративних прав видання "Українська правда". Редакція підписала з власником редакційну угоду, із змістом якої можна ознайомитися тут.

"Ми сподіваємося, що наші інвестиції стануть свідченням стійкості та потенціалу українського бізнесу та залучать в Україну багато інших інституційних інвесторів"", – зазначив керуючий директор ЄБРР по Україні та Молдові Арвід Тюркнер, підписуючи угоду на конференції "Відбудувати Україну" у Варшаві, сказав:

Віце-президент IFC у справах Європи, Латинської Америки та Карибського басейну Альфонсо Гарсія Мора зазначив: "Багато українських компаній, особливо менших, мають труднощі з доступом до фінансування в акціонерний капітал".

"За підтримки ЄС та Франції інвестиція IFC у фонд Dragon Capital "Rebuild Ukraine Fund" підтримає ключові сектори, такі як аграрний, будівельний та новітніх технологій — допомагаючи підприємствам зростати, створювати робочі місця та бути рушієм відновлення України", — сказав він.

Для зниження інвестиційних ризиків частина інвестиції IFC в акціонерний капітал буде забезпечена гарантіями, наданими Європейською комісією в рамках "Ukraine Investment Framework" та урядом Франції на підтримку програми IFC "Програма заходів з економічної стійкості (ERA)" для України.

"Ми щасливі співпрацювати з ЄБРР та IFC — двома провідними міжнародними фінансовими інституціями, що мають довгострокові зобов'язання щодо підтримки України. Їхня участь у фонді "Rebuild Ukraine Fund" демонструє високий рівень довіри до приватного сектору України та перспектив його розвитку", – зазначив Томаш Фіала, засновник Dragon Capital.

"Фонд забезпечить необхідний капітал, щоб допомогти українським компаніям адаптуватися, зростати та очолити процес відновлення", — зазначив Фіала.

Dragon Capital є однією з найактивніших незалежних компаній з управління приватними інвестиціями та інвестиційного банкінгу в Україні. Вона вже є клієнтом ЄБРР.

Заснована у 2000 році, Dragon Capital має понад 20 років досвіду управління фондами та інвестування у провідних українських виробників товарів і постачальників послуг, а також у знакові проєкти житлової та комерційної нерухомості.

IFC, підрозділ Групи Світового банку, є найбільшим глобальним інститутом розвитку, діяльність якого сфокусована на приватному секторі ринків, що формуються. IFC працює у понад ста країнах, використовуючи наш капітал, експертизу та вплив для створення ринків та можливостей у країнах, що розвиваються.

У 2025 фінансовому році IFC інвестував рекордні $71,7 мільярдів у приватні компанії та фінансові інститути країн, що розвиваються, покладаючись на рішення, які пропонує приватний сектор, та мобілізуючи приватний капітал, щоб створити світ, вільний від бідності, на придатній для життя планеті.

ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення Росії він значно збільшив свої інвестиції в країну, надавши реальній економіці України понад €8,5 мільярдів.