Досягнувши "тарифного консенсусу", Китай і США пішли на ескалацію у сфері технологій

Економічна напруженість між США і Китаєм зростає під вагою тарифів і поширюється на сфери, де важче досягти консенсусу, а саме - на передові технології.

Про це пише The South China Morning Post.

Останні заходи Трампа з експортного контролю експерти розглядають як ескалацію після переговорів у Швейцарії, в той час як Пекін чіпляється за своє домінування над критично важливими корисними копалинами, говориться у публікації.

Так, Вашингтон призупинив експорт до Китаю продуктів і технологій, пов'язаних з проектуванням напівпровідників і виробництвом реактивних двигунів. З’явилася інформація, що міністерство торгівлі США наказало американським фірмам, що займаються автоматизацією електронного проектування, в тому числі Cadence, Synopsys і Siemens EDA, припинити постачання своїх технологій до Китаю.

Вашингтон призупинив дію деяких ліцензій, які дозволяли американським компаніям продавати китайському державному аерокосмічному виробнику Comac продукти і технології, які можуть бути використані для розробки літака C919.

Цей крок був зроблений у відповідь на експортний контроль Китаю за критично важливими мінералами. І для американо-китайських відносин це становить загрозу бо підривають женевське перемир'я, яке призвело до тимчасової паузи в їхній тарифній війні, пише The South China Morning Post.

Напруження між США і Китаєм переходять від тарифів до більш складних сфер економічних відносин, і розрив американсько-китайських технологічних секторів буде тривалим і дедалі складнішим, незалежно від стану тарифних переговорів, говориться у публікації. Заходи експортного контролю, запроваджені Трампом, є явною ескалацією після Женевських переговорів.

У 2022 році адміністрація тодішнього президента Джо Байдена запровадила обмеження на експорт до Китаю деяких найсучасніших напівпровідників, деяких комп'ютерних систем і збірок, що містять ці чіпи, а також обладнання, яке використовується для виробництва цих пристроїв, хоча компанії продовжували постачати на ринок відповідну продукцію.

У сфері реактивних двигунів Китай може шукати більш тісні зв'язки з партнерами в інших країнах. Це може бути Rolls-Royce, британська аерокосмічна компанія, яка є сильним гравцем у галузі двигунобудування і має налагоджений ланцюжок постачання авіоніки.

Та США можуть чинити більший тиск на партнерів, в тому числі на Британію, Європейський Союз і країни Близького Сходу, щоб зупинити їхні ланцюги постачання або використання чутливої високотехнологічної продукції з Китаю. Це може призвести до більш фрагментованого і розділеного глобального ланцюга постачання технологій в майбутньому.

Нові експортні обмеження США можуть також стимулювати прагнення Китаю сприяти внутрішньому заміщенню, оскільки в четвер акції провідних китайських компаній, що працюють у сфері електроніки, стрімко зросли, пише The South China Morning Post.

Китай має важелі впливу на США у вигляді контролю за експортом рідкоземельних елементів, які є критично важливими для виробництва в технологічному та оборонному секторах. У спільній заяві зі США після переговорів у Женеві Пекін погодився призупинити або скасувати нетарифні контрзаходи, вжиті проти США з 2 квітня, які технічно включають ліцензійний контроль за експортом семи видів середніх і важких рідкоземельних металів, запроваджений Китаєм.

Але Китай поки що не визначився, чи будуть ці обмеження скасовані. Пекін не поспішає демонтувати ліцензування, зберігає домінування в цій сфері, і це та сфера, де він може продовжувати тиснути на США. Процедури ліцензування для деяких компаній залишаються дуже складними і потенційно поширюються на похідні продукти – електроніку, яка використовує певні контрольовані критично важливі мінерали", говориться у статті.

Нагадаємо:

Раніше видання The China Daily писало, що Китай може послабити обмеження для постачальників рідкоземельних металів. Міністерство торгівлі Китаю вже проінформувало китайських та європейських виробників напівпровідників про процедури контролю за експортом рідкоземельних елементів.

Йдеться про послаблення контролю за експортом рідкоземельних металів до Європейського Союзу. Три китайські компанії на початку цього місяця отримали ліцензії на експорт рідкоземельних металів своїм закордонним клієнтам для використання у виробництві.

Раніше повідомлялося, що Пекін пригрозив юридичними заходами проти будь-кого, хто дотримуватиметься обмежень США щодо мікрочипів китайської компанії Huawei. Міністерство торгівлі Китаю заявило, що компанії можуть порушити китайський закон про протидію іноземним санкціям, якщо вони сприятимуть американським обмеженням.

Раніше Міністерство торгівлі США попередило, що використання мікросхем Huawei "в будь-якій точці світу" порушуватиме американське експортне законодавство, але згодом видалило згадку про географію.

Також повідомлялося, що китайські нові екологічні обмеження можуть серйозно вплинути на продажі Nvidia в країні. Пекін запровадив правила, які рекомендують використовувати лише енергоефективні чипи для нових дата-центрів. Чип Nvidia H20, адаптований до експортних обмежень США, не відповідає новим вимогам.

Якщо ці правила будуть впроваджені суворіше, Nvidia може втратити замовлення на чіпи від таких гігантів, як Alibaba, ByteDance і Tencent, на користь місцевих конкурентів, зокрема Huawei.

Раніше повідомлялося, що Китай хоче позбутися американських чіпів. Чотири підтримувані урядом галузеві асоціації, що представляють основну частину попиту на напівпровідники в Китаї, опублікували на цьому тижні скоординовані заяви, в яких закликали компанії-члени переглянути закупівлі американського кремнію, який три з них вважають "більш небезпечним і не надійним".