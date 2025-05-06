Канада конфіскує російський літак АН-124 "Руслан"

Генеральний прокурор Канади розпочав процедуру конфіскації літака АН-124 "Руслан", що належить російській авіакомпанії "Волга-Днепр".

Про це пише канадський сайт INsauga.com.

Справу розглядає Вищий суд Онтаріо. 18 березня 2025 року Генпрокурор Канади звернувся до суду з проханням видати повідомлення про подання відповідного клопотання.

Фізична або юридична особа, яка має інтерес або право на вилучене майно, може брати участь в адміністративному та судовому розгляді, повідомляє видання.

Вантажний літак АН-124 "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Днепр" перебуває у аеропорту Торонто-Пірсон. Він не має змоги залишити його після того, як Канада закрила свій повітряний простір для російських літаків через повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Величезний літак заввишки приблизно з семиповерховий будинок і довжиною в три чверті футбольного поля НФЛ став вже невід'ємним атрибутом Пірсона, зазначає INsauga.com.

У червні 2023 року літак арештували, і тодішній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що повітряне судно передадуть Україні.

Власник компанії "Волга-Днепр", якій належить літак, потрапив під санкції. Компанія намагається відстояти своє право власності на цей літак і завадити конфіскації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в українському АТ "Антонов" очікують, що передача російського вантажного літака почнеться у 2025 році.

На прохання канадського уряду спеціалісти АТ "Антонов" проінспектували російський літак і констатували, що він перебуває в ідеальному стані.