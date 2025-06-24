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До Ради подали пакет законопроєктів про Defence City

Андрій Муравський — 24 червня, 20:15
До Ради подали пакет законопроєктів про Defence City
Getty Images

До Верхованої Ради України подано на реєстрацію пакет законопроектів про Defence City.

Про це у Telegram повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Разом з Давидом Арахамією подали на реєстрацію розроблений спільно з Міністерством оборони України пакет законопроєктів про Defence City — щоб наша оборонка не виживала, а зростала", – написав він.

У ньому йдеться про зміни до Податкового кодексу та інших законів, до Митного кодексу, до Бюджетного кодексу, а також зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.

"Складно виграти війну лише силою зброї — потрібна ще сила держави, яка підтримує тих, хто цю зброю виготовляє. Тому запропоновані нами системні зміни дозволять створити унікальний правовий режим для державної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу - Defence City", – зазначив голова податкового комітету.

Гетманцев повідомив, що у покеті передбачено запровадження переліку підприємств оборонно-промислового комплексу (резидентів Defence City). Формуватиме і вестиме його Міністерство оборони України.

Сам Перелік, звітність підприємств ОПК та інформація про них матимуть обмежений доступ і охоронятимуться у встановленому порядку, зауважив він.

Також передбачені додаткові пільги до 1 січня 2036 року: звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, звільнення від земельного податку, податку на нерухомість та екологічного податку.

Окрім того, зберігаються усі чинні податкові преференції для ОПК (пільги з ПДВ, прискорена амортизація, пільги для працівників на релокованих підприємствах тощо)

Підприємствам з переліку обіцяють спрощення митних процедур, спрощений експортний контроль для військових технологій, додаткові гарантії захисту у межах кримінального процесу, підтримку в релокації підприємств і можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна розвиватиме "данську модель", за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії, і на цю програму на 2025 рік очікується залучити понад мільярд доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що станом на 1 січня 2025 року Державне казначейство виконало усі подані платіжки за 2024 рік. На казначейському рахунку, при цьому, залишилось більше 100 мільярдів, а на валютних – 163 млрд.

Минулого року одну третю усього зростання внутрішнього валового продукту забезпечила оборонна промисловість України, повідомив раніше міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

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