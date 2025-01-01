У новому році Україна має рекордні залишки у бюджеті – Шмигаль

На 1 січня 2025 року Державне казначейство виконало усі подані платіжки за 2024 рік. На казначейському рахунку, при цьому, залишилось більше 100 мільярдів, а на валютних – 163 млрд.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначив прем'єр-міністр, державний бюджет на 2024 рік було виконано. Усі пріоритетні видатки профінансовані, також виконали всі соціальні зобов’язання

"Залишки на єдиному казначейському рахунку більше 100 млрд грн. На валютних рахунках — більше 163 млрд грн. Це рекордні показники", — зазначив Шмигаль.

За інформацією Мінфіну, до загального фонду держбюджету надійшло близько 2,2 трлн грн податків, зборів та обов'язкових платежів. Всього до загального і спеціального фондів надійшло понад 3,1 трлн грн.

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