Держава компенсує 6,4 мільйона гривень покупцям української промтехніки

Десять підприємств, які у квітні придбали промислову техніку та обладнання українського виробництва, отримають 6,36 млн грн часткової компенсації її вартості від держави.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Міністерство затвердило розподіл коштів за квітневими заявками в межах програми компенсації 15% вартості колісної, будівельної, спеціальної техніки, ліфтів та енергетичного обладнання вітчизняного виробництва.

Загалом за місяць бізнес придбав 24 одиниці техніки та обладнання українського виробництва: ліфти різних модифікацій, вагони-цистерни для нафтопродуктів, вантажні автомобілі, трансформатор, навантажувач, транспортне устаткування тощо.

Як наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів, це не лише нова техніка на доступних умовах для покупця, а й нові замовлення для українських машинобудівних підприємств.

"У квітні завдяки державній програмі компенсації 15% одразу 7 українських виробників отримали додатковий дохід на загальну суму 50,9 млн грн. Ці кошти вони зможуть витратити на розвиток виробництва, що є головною метою політики "Зроблено в Україні", — зазначив чиновник.

Загалом за час дії програми з листопада 2024 року 217 підприємств придбали 461 од. техніки та обладнання українських виробників на загальну суму понад 1,2 млрд.

Наразі у переліку техніки та обладнання, 15% вартості яких компенсує держава, 1 354 технічні найменування від 50 українських машинобудівних підприємств.

