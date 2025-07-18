В "Черноморск" впервые с начала войны зашел линейный контейнеровоз

В "Черноморск" впервые с начала войны зашло линейное контейнерное судно

Об этом пишет Центр транспортных стратегий.

"Государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск" впервые с начала войны принял линейное контейнерное судно, и остается единственным государственным портом, который сегодня осуществляет обработку контейнерных грузов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние 12 месяцев в порту было обработано более 18 тысяч TEU. 16 июля этого года МТП Черноморск установил рекорд обработки загруженных контейнеров за один судозаход - 470 контейнеров.

"МТП Черноморск продолжает заключать новые контракты и готовиться к увеличению объемов перевалки. Активно ведется работа по расширению направлений сотрудничества, привлечению новых клиентов и повышению качества сервиса", - сообщил "Морской торговый порт "Черноморск".

ЦТС также напоминает, что в порту планируют реализовать концессионные проекты, в том числе по контейнерному терминалу. Проект этой концессии был презентован в этом году в Варшаве. Выбирать концессионера будут на открытом аукционе по лучшей цене и условиям. Весь процесс управляется ЕБРР и IFC.

Напомним:

В июле прошлого года сообщалось, что один из лидеров морских перевозок MSC прибыл в Одессу впервые с февраля 2022 года. Судно Levante F под флагом Панамы прибыло в "Контейнерный терминал Одесса" компании HHLA из грузинского порта Поти.

Также сообщалось, что в январе - июне 2025 года в морских портах Украины было обработано около 40 млн т грузов. Причем наблюдается определенное падение объемов, но те порты, которые открыты, работают стабильно, несмотря на постоянные обстрелы и сложную ситуацию с безопасностью.

Ранее сообщалось, что немецкая логистическая компания Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) приобрела 60% мультимодального терминала Eurobridge на Закарпатье. На первом этапе расширения терминал сможет обрабатывать около 100 тыс. TEU в год и предназначен для перевалки контейнеров, зерна и других генеральных грузов. В случае необходимости мощности могут быть расширены.

Ранее сообщалось, что дочерняя компания контейнерной компании Mediterranean Shipping Company приобрела 50% украинского оператора интермодальной логистики N'UNIT и 25% в терминале "Мостиска".

Также ранее сообщалось, что с 1 июля между терминалом Мостиска в Украине и терминалом Форст в Германии возобновляют перевозки грузовиков железнодорожными платформами. Такие перевозки по тому же маршруту уже осуществляли в 2023-2024 годах. В частности, его активно использовали во время блокады границ со стороны польских фермеров.