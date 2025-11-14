Для покращення оборонних закупівель уряд створює міжвідомчу робочу групу

Уряд створює міжвідомчу робочу групу з питань реформування моделі оборонних закупівель щоб вирішити проблемні питання, що виникають під час здійснення таких закупівель.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення Міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення правових засад та реформування моделі оборонних закупівель", – інформує відомство.

"Таке рішення забезпечить взаємодію між центральними органами влади для вдосконалення оборонних закупівель на рівні законодавства та вирішення проблемних питань, що виникають під час здійснення оборонних закупівель", – говориться у публікації.

У міністерстві кажуть, що оборонні закупівлі залишаються однією з найбільш зарегульованих і водночас найчутливіших сфер.

"Є прогалини в законодавстві, дублювання функцій між органами, відсутність єдиних стандартів прозорості", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

"Робоча група має на меті усунути ці проблеми й побудувати систему, яка буде зрозумілою для військових, бізнесу і держави", – сказав він.

До складу робочої групи увійдуть представники Мінекономіки, Міністерства оборони та державних підприємств. Робоча група є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабміну.

"Основне завдання МРГ:--аналіз нормативно-правових актів на їх відповідність принципам і підходам, визначеним положеннями права Європейського Союзу (acquis ЄС) у сфері оборонних закупівель, та рекомендаціям НАТО з метою удосконалення законодавства у сфері оборонних закупівель", – говориться у повідомленні.

Міжвідомча група буде залучати представників центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, галузевих асоціацій, а також незалежних експертів "для напрацювання найкращих шляхів, механізмів і способів удосконалення сфери оборонних закупівель".

Нагадаємо:

Раніше уряд дозволив Фонду розвитку інновацій закуповувати спеціальні інноваційні технології, зокрема робототехніку, безпілотні системи тощо без застосування процедур закупівель, визначених законодавством.

Тим часом Рахункова палата розпочала аудит діяльності (ефективності) на тему "Розвиток інновацій та технологій для потреб оборони під час воєнного стану".

Раніше Міністерство оборони України та Міністерство цифрової трансформації України запускають грантовий конкурс Brave1 для рішень у сфері штучного інтелекту.

Раніше повідомлялося, що Україна розвиватиме "данську модель", за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії, і на цю програму на 2025 рік очікується залучити понад мільярд доларів.

Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкти щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу, які передбачають створення в Україні податкового простору Defence City.