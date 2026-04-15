В Одесі викрили канал постачання та збуту фальшивих доларів: організаторам загрожує до 10 років арешту

У лютому 2025 року правоохоронці затримали під час продажу 10 000 фальшивих доларів двох спільників з Одеси, які налагодили канал постачання підроблених 100-доларових купюр із-за кордону та продавали їх за 30% від номіналу.

Про це інформує Національна поліція.

Йдеться, що експертне дослідження встановило факт підроблення захисних елементів та використання відповідного методу друку. Кошти, які реалізовували чоловіки, виявилися високоякісними підробками, які візуально майже неможливо було відрізнити від справжніх, зазначили правоохоронці.

На початку березня фігурантам оголосили підозру, нині справу скеровано до суду. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Бюро економічної безпеки викрило злочинну групу, яка збувала великі суми фальшивих грошей у національній та іноземній валютах.

За попередніми даними, до складу групи входило декілька жителів Київщини та Вінниччини, які займалися збутом підроблених купюр високої якості. Своїх клієнтів вони знаходили через особисті зв'язки. Фейкові купюри пропонували за 30-65% від ринкової вартості реальних грошей.