Сума збитків від шахрайських дій з платіжними картками зросла на чверть за рік – НБУ

В Україні сума збитків від незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток за 2025 рік збільшилася майже на чверть (на 24%) – до загальної суми 1,4 млрд грн.

Про це інформує Національний банк.

Йдеться, що це пов'язано зі зростанням середньої суми однієї незаконної операції на 30% порівняно з 2024 роком (із 4 247 грн у 2024 році до 5 536 грн у 2025 році).

За даними НБУ, у 2025 році спостерігалося зменшення кількості незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток, за якими були понесені збитки. Цей показник порівняно з 2024 роком знизився на 13,3 тис. операцій (або на 5%) – до 256 тис. операцій.

Відповідно у 2025 році на один мільйон видаткових операцій із платіжними картками припадало 27 шахрайських операцій, що на 14% менше порівняно з 2024 роком.

Як повідомляє Нацбанк, 83% від загальної кількості шахрайських операцій проводилися через інтернет; 17% – через фізичні пристрої (торговельна мережа, банкомати, пристрої самообслуговування).

Водночас розподіл за сумою збитків відповідно до місця проведення шахрайської операції у 2025 році змінився: зменшилася частка шахрайських операцій через інтернет – до 91% (у 2024 році було 93%). Відповідно 9% від загальної суми збитків завдано через шахрайство у фізичних пристроях.

Середня сума однієї незаконної операції в інтернеті торік зросла більше ніж на чверть (на 27%) та становила 6 043 грн (у 2024 році – 4 761 грн), за даними НБУ.

Регулятор зазначає, що у 2025 році, як і раніше, переважна більшість шахрайських випадків була спричинена соціальною інженерією. Тобто коли клієнти самостійно розголошують особисті дані, реквізити платіжних карток, підтверджувальні коди та паролі для проведення платіжних операцій, логіни та паролі для входу до інтернет-банкінгу.

Торік соціальною інженерією було спричинено 90% від загальної суми всіх збитків (у 2024 році цей показник становив 84%).

Нагадаємо:

Співзасновник проєкту monobank Олег Гороховський повідомив, що найпопулярнішим серед шахраїв способом обману власників карток стали дзвінки з проханням натиснути певні цифри.