Госпродпотребслужба сообщила, какой сейчас риск распространения саранчи

В Запорожской области отменили особый режим защиты растений на землях, где существовала угроза массового распространения саранчи.

Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области.

"В частности, решение принято местными властями в отношении 6 110 га Коммунарского района и 21 600 га Кушугумской территориальной общины. По результатам проведенных обследований установлено отсутствие большой численности саранчовых, что дало основания для снятия ограничений", - говорится в сообщении.

Госпродпотребслужба также информирует, что на сегодня на территории Украины не наблюдаются очаги численности саранчи, а риски массового распространения этого вредителя отсутствуют.

Госпродпотребслужба и в дальнейшем будет осуществлять систематический мониторинг за состоянием посевов и своевременно информировать о возможных рисках для сельского хозяйства.

Напомним:

Ранее в Госпродпотребслужбе сообщили, что главными причинами нашествия саранчи в Украине стали повышение среднесуточной температуры, изменение природно-климатических условий, разрушение Каховской ГЭС, война и заброшенные земли у фронта.

Также сообщалось, что саранча распространялась из прифронтовых регионов, что помешало мониторингу. В южных регионах, той же Николаевской области, подсолнечник уже просто "горит" из-за засухи и жары, урожая аграрии уже не надеются.

Также сообщалось, что военные администрации областей Украины, которые в этом году пострадали от засухи, озвучили предложения по государственной поддержке аграриев для минимизации потерь вследствие этого природного явления.

На сессии горсовета Запорожья депутаты выделили 500 тысяч гривен на борьбу с саранчой, которая уже появилась в нескольких районах города.

Вспышку саранчи в Херсонской области удалось локализовать. Особый режим защиты растений в регионе ввели 23 июня, и уже на старте было обработано 297 гектаров, из которых 27 - это посевы подсолнечника.