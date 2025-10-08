Держбюджет 2025: передплати за озброєння збільшили дебіторську заборгованість

У першому півріччі 2025 року четверту частину видатків на озброєння та техніку було спрямовано з держбюджету на передплати, що збільшило дебіторську заборгованість.

Про це повідомляє Рахункова палата.

Висновок Рахункової палати про результати аналізу виконання закону про Держбюджет України на 2025 рік у першому півріччі розглянули у Верховній Раді, говориться у повідомленні.

Результати аналізу розглянули на засіданні підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати комітету з питань бюджету.

На національну безпеку і оборону за півріччя витрачено на третину більше коштів, ніж у першому півріччі 2024 року, – 1,7 трлн грн, зазначає Рахункова палата.

При цьому четверту частину видатків загального фонду за бюджетною програмою із розвитку, закупівлі, модернізації та ремонту озброєння, військової техніки, засобів та обладнання було спрямовано на здійснення попередньої оплати, що стало однією з причин збільшення дебіторської заборгованості.

"Хочу звернути увагу, що йдеться про прострочену дебіторську заборгованість, яка свідчить про те, що порушено умови контрактів. Зараз – складні обставини, і ми маємо опрацьовувати ризики для того, щоб зменшувати такі втрати", – сказала голова Рахункової палати Рахункової палати Ольга Піщанська.

Вона відзначила, що виконання бюджету здійснювалося за умов зростання ВВП, фінансової підтримки міжнародних партнерів та підвищення споживчих і виробничих цін.

Також повідомляється, що за даними Міністерства оборони України, частина заборгованості виникла через зрив контрактів внутрішніми виробниками внаслідок знищення виробничих потужностей або відсутності компонентів.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон №13573, що передбачає збільшення видатків на оборонний сектор на 412,3 млрд грн.

31 липня Верховна Рада підтримала закон №13573 про зміни до Бюджету-2025, який включає збільшення видатків на оборону.

Державний бюджет України на 2025 рік можуть знову скоригувати, якщо зростатиме потреба у фінансуванні сектору безпеки й оборони.

Україна покриває 40% потреб армії завдяки вітчизняній оборонній промисловості і наростила виробництво зброї в рази.