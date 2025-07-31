На оборону збільшать видатки: Рада підтримала відповідний закон

Верховна Рада підтримала закон №13573 про зміни до Бюджету-2025, який включає збільшення видатків на оборону.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Зазначається, що пропонується збільшити видатки на сектор оборони на 412,3 млрд грн з яких:

– 115 млрд - на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони;

– 216 млрд - на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів;

– решта - інші потреби війська.

За словами Железняка, за основу та в цілому проголосували 332 депутати.

Нагадаємо:

Раніше голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа повідомляла, що Верховна Рада планує розглянути 31 липня новий законопроєкт №13573 щодо змін до державного бюджету-2025.