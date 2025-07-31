Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону на понад 400 мільярдів

Президент Володимир Зеленський підписав закон №13573, що передбачає збільшення видатків на оборонний сектор на 412,3 млрд грн.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, на національну безпеку та оборону збільшаться видатки на 412 374,9 млн грн, в тому числі: загальний фонд – 401 605,0 млн грн, спеціальний фонд – 10 769,9 млн гривень.

Із загального фонду кошти виділять для: Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) – 310 843,3 млн грн; системи МВС (Держприкордонслужба, Нацполіція, Нацгвардія) – 84 088,0 млн грн; Служби безпеки – 1 564,5 млн грн;Головного управління розвідки Міноборони – 4 539,7 млн грн; Адміністрації Держспецзв’язку – 64,5 млн грн; Управління державної охорони – 505 млн грн. Нагадаємо: 31 липня Верховна Рада підтримала закон №13573 про зміни до Бюджету-2025, який включає збільшення видатків на оборону. Законом пропонується збільшити видатки на сектор оборони на 412,3 млрд грн з яких:

– 115 млрд - на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони;

– 216 млрд - на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів;

– решта - інші потреби війська.