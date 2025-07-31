Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону на понад 400 мільярдів
Президент Володимир Зеленський підписав закон №13573, що передбачає збільшення видатків на оборонний сектор на 412,3 млрд грн.
Про це йдеться на сайті парламенту.
Згідно з пояснювальною запискою, на національну безпеку та оборону збільшаться видатки на 412 374,9 млн грн, в тому числі: загальний фонд – 401 605,0 млн грн, спеціальний фонд – 10 769,9 млн гривень.
Із загального фонду кошти виділять для:
Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) – 310 843,3 млн грн;
системи МВС (Держприкордонслужба, Нацполіція, Нацгвардія) – 84 088,0 млн грн;
Служби безпеки – 1 564,5 млн грн;Головного управління розвідки Міноборони – 4 539,7 млн грн;
Адміністрації Держспецзв’язку – 64,5 млн грн;
Управління державної охорони – 505 млн грн.
Нагадаємо:
31 липня Верховна Рада підтримала закон №13573 про зміни до Бюджету-2025, який включає збільшення видатків на оборону.
Законом пропонується збільшити видатки на сектор оборони на 412,3 млрд грн з яких:
– 115 млрд - на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони;
– 216 млрд - на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів;
– решта - інші потреби війська.