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Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону на понад 400 мільярдів

Альона Кириченко — 31 липня, 15:40
Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону на понад 400 мільярдів
Getty Images

Президент Володимир Зеленський підписав закон №13573, що передбачає збільшення видатків на оборонний сектор на 412,3 млрд грн.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, на національну безпеку та оборону збільшаться видатки на 412 374,9 млн грн, в тому числі: загальний фонд – 401 605,0 млн грн, спеціальний фонд – 10 769,9 млн гривень.

Із загального фонду кошти виділять для:

Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) – 310 843,3 млн грн;

системи МВС (Держприкордонслужба, Нацполіція, Нацгвардія) – 84 088,0 млн грн;

Служби безпеки – 1 564,5 млн грн;Головного управління розвідки Міноборони – 4 539,7 млн грн;

Адміністрації Держспецзв’язку – 64,5 млн грн;

Управління державної охорони – 505 млн грн.

Нагадаємо:

31 липня Верховна Рада підтримала закон 13573 про зміни до Бюджету-2025, який включає збільшення видатків на оборону.

Законом пропонується збільшити видатки на сектор оборони на 412,3 млрд грн з яких:

– 115 млрд - на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони;

– 216 млрд - на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів;

– решта - інші потреби війська.

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