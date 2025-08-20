Государство сделало еще шаг к продаже акций двух системных банков

Продажа государством пакетов акций системно важных банков "Сенс Банка" и АБ "Укргазбанка" на стабильность банковской системы не повлияет.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

"Совет по финансовой стабильности принял решение о предоставлении заключения о влиянии продажи пакетов акций банков государственного сектора. Один из вопросов, который обсудили участники, - риски относительно влияния продажи АО "Сенс Банк" и АБ "УКРГАЗБАНК" на финансовое состояние и стабильность банковской системы", - говорится в сообщении.

"В пункте 57 Меморандума об экономической и финансовой политике от 19 июня 2025 года предусмотрено уменьшение доли государства в банковском секторе путем подготовки пакетов акций, принадлежащих государству, в уставном капитале системно важных банков АО "Сенс Банк" и АБ "УКРГАЗБАНК" к продаже", - напоминает НБУ.

Первый этап подготовки пакетов акций банка к продаже начинается с принятия правительством решения о такой подготовке на основе заключения РФС, отмечает регулятор.

"Члены РФС согласились, что продажа пакетов акций указанных банков не приведет к негативному влиянию на финансовое состояние и стабильность банковской системы в пределах определенной ЗУ "Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков" процедуры продажи", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее в НБУ сообщили, что приватизация государственных Укргазбанка и Сенс Банка в этом году невозможна из-за длительного процесса подготовки, однако перспективы их продажи остаются высокими.

Кабинет министров Украины пока не рассматривает приватизацию государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка - второго и третьего по размерам активов банков страны, стратегия по их продаже отсутствует, тогда как по Укргазбанку и Сенс Банку, которые идут на пятом и восьмом местах, приватизацию планируют, однако сроки ее пока назвать сложно.

Также сообщалось, что в прошлом году совокупный доход десяти банков-лидеров Украины составил более 267 млрд грн, что на 14% больше, чем в 2023 году.