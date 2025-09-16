Держава забезпечила страхування експортних контрактів на понад 9 мільярдів гривень

За вісім місяців 2025 року Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) забезпечило підтримку несировинного експорту на суму 9,15 млрд грн.

Про це інформує Міністерство економіки.

Це на 83,7% більше, ніж за цей же час минулого року – тоді загальний обсяг склав 4,98 млрд грн, зазначає міністерство.

"Бізнес дедалі активніше користується інструментами ЕКА — страхуванням експортних контрактів і кредитів, — які знижують ризик неплатежів та допомагають отримати додаткове фінансування. В результаті, якщо порівнювати з тим же періодом у 2024 році, обсяг підтриманого несировинного експорту зріс на 83,7%", – прокоментував це заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

За січень-серпень застраховано кредитних договорів на понад 1 млрд грн, а кожна гривня страхової відповідальності принесла 8,8 грн експортної виручки.

Найбільші обсяги підтриманого експорту зафіксовані у Львівській області – 2,48 млрд грн. Також серед лідерів: Хмельницька область – 1,36 млрд грн, Тернопільська – 1,15 млрд грн, Волинська – 1,15 млрд грн. У Києві підтримано 566 млн грн експорту, в Одеській області – 534 млн грн, у Миколаївській – 392 млн грн, в Івано-Франківській – 325 млн грн.

Найпопулярнішим напрямком для експорту українських товарів за підтримки ЕКА стала Польща — на 2,6 млрд грн. Значними також були поставки до Австрії (1,07 млрд грн), Литви (554 млн грн), Нідерландів (511 млн грн) та Німеччини (460 млн грн). Важливими залишаються ринки Чехії, Великої Британії, Франції та Ізраїлю.

За товарною структурою найбільше підтримано експорт:

харчових продуктів (суміші з рослинних та молочних жирів) – 2,19 млрд грн;

деревини та виробів з неї – 1,78 млрд грн;

меблів та предметів інтер’єру – 1,42 млрд грн;

алкогольних і безалкогольних напоїв – 865 млн грн;

продуктів переробки овочів і фруктів – 758 млн грн.

Нагадаємо:

У липні 2025 року Експортно-кредитне агентство України підтримало український несировинний експорт на суму 1,49 млрд грн.

Кабінет міністрів України запустить програму страхування, яка включатиме відшкодування пошкодженого майна на прифронтових територіях за рахунок Експортно-кредитного агентства (ЕКА).